H2Med | il piano franco-spagnolo per un idrogenodotto sottomarino

(Di venerdì 9 dicembre 2022) Venerdì, al vertice Euromediterraneo di Alicante, si sono riuniti i Paesi nel formato Med-9 (Cipro, Croazia, Francia, Grecia, Italia, Malta, Portogallo, Slovenia, Spagna) più la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il Presidente del Consiglio europeo Charles Michel. Sul tavolo una serie di dossier che accomuna gli Stati che affacciano sul Mare nostrum, tra cui quello della crisi energetica – su cui i Paesi Med-9 fanno fronte comune in Europa – e quello collegato delle ripercussioni della guerra russa in Ucraina. Spagna e Francia, però, non hanno aspettato il summit per lavorare (e presentare i risultati della collaborazione) nel campo dell’energia. Un tema che ha diviso i due Paesi per anni, con Madrid che spingeva per completare un gasdotto attraverso i Pirenei per pompare metano verso l’Europa centrale (cosa che non può quasi fare con l’infrastruttura attuale) ...