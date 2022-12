ilGiornale.it

Lontano l'eco dei pochi ucraini scesi oggi perin piazza, dove c'erano anche centri ... Mi fa pena essere consideratocome un cattivo straniero che non sa fare il suo lavoro. Sono 32 ..., poco prima che il sipario del Teatro si alzi per la Prima, è proprio il sovrintendente ... Prima della Scala, ecco chi è sceso in piazza a: dagli ambientalisti agli ucraini. "Godunov ... "Protestare adesso è un errore". I sindacati divisi sulla manovra Otto classi, bidelli e prof annessi, finiranno a via Brancati dove c'è una sede messa a disposizione da un istituto tecnico. Così cambia la vita quotidiana di circa 200 studenti ...Il capo della magistratura iraniana ha promesso tolleranza zero contro gli organizzatori delle proteste, ieri quattro persone condannate a morte sono state giustiziate ...