Gemma Galgani affossata ancora una volta da lei | le parole pesano come macigni

(Di giovedì 8 dicembre 2022) Molto dure sono state lerivolte a, volto simbolo di Uomini e Donne. Ma che cosa hanno detto su di lei? Il Dating show condotto da Maria De Filippi molto spesso vede al centro numerose discussioni in cui la protagonista è frequentementefoto rete ildemocratico.comIn una delle ultime puntate, dedicata alla sfilata c’è stato un momento molto difficile peravvenuto proprio quando quest’ultima doveva essere giudicata dagli altri personaggi presenti in studio. La polemica intorno al nome diA giudicareè stata proprio lei, Tina Cipollari la quale le ha dato soltanto un misero uno. È ...

... avevano stancato non poco i social, motivo per cui si è cercato di risollevare le sorti del più giovani alternandoli alle vicende amorose di dame e cavalieri, prime fra tuttee Ida ...Quest'anno la dama torinese sembra lontana dalle dinamiche del programma e sui social c'è chi la sta criticando. Ecco perché.è da anni una delle protagoniste di Uomini e Donne . La dama torinese quest'anno però sembra meno coinvolta nelle trame del programma ma quando può non perde occasione per dire la sua. ...Nella puntata di ieri di Uomini e Donne Gemma Galgani a centro studio ha sbugiardato un cavaliere. Ecco cos’è successo.La dama più famosa del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani, si è raccontata a cuore aperto al magazine dedicato al programma.