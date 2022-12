Calenda annuncia | ' Verso un partito unico con Renzi' | poi attacca il Pd

Carlonon perde occasione per attaccare il Pd , mentreche Azione e Italia Viva vanno verso la fusione in un unico soggetto politico. Ne ha parlato a Bari, durante la conferenza stampa di ...Lo scrive Carlo, segretario di Azione , in un tweet. 'Da domenica a venerdì sarò in Ucraina. Ho accolto l'invito del sindaco di Leopoli che era intervenuto alla nostra manifestazione. Poi andrò a Kiev. Credo ...Azione e Italia Viva diventeranno “un partito unico”. Lo annuncia Carlo Calenda durante una conferenza stampa tenuta questa mattina ...La conferenza stampa per la presentazione del nuovo gruppo nato in Consiglio regionale composto da Fabiano Amati e Ruggiero Mennea, ex Pd; e da Sergio Clemente, ex 'Popolari con Emiliano' ...