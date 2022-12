Aveva in casa 748 chili di fuochi d’artificio | scattano sequestro e denuncia

(Di mercoledì 7 dicembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSequestrati 748diche, in violazione delle normative previste a tutela della sicurezza pubblica, erano stati custoditi nell’abitazione di un cagliaritano. L’operazione è stata effettuata dagli uomini del primo Nucleo Operativo Metropolitano della Guardia di Finanza di Cagliari grazie ai servizi preventivi, di analisi e verifica dei flussi della merce in transito dal porto e dall’aeroporto del capoluogo. E’ stata così scoperta in un centro di smistamento della corrispondenza a Elmas una spedizione proveniente dalla provincia di Napoli e destinata a un cagliaritano. All’interno un ingente quantitativo didi categoria F2 che, singolarmente, presentano un basso rischio potenziale e un basso livello di rumorosità e sono destinati ad ...

