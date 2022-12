“Lui e lei dietro le quinte…” Ballando con le stelle | fuori i segreti E la concorrente conferma

(Di martedì 6 dicembre 2022) Tra i protagonisti di questa edizione dicon lec’è anche Ema Stokholma, la speaker radiofonica che sta letteralmente stupendo il pubblico e la giuria con le sue performance sul palco. Non solo ha scoperto una grande passione per la danza, ma ha anche trovato l’amore. Infatti è nato un feeling particolare con il suo ballerino Angelo Madonia: l’intesa è evidente, non solo in pista. Sul tema i due hanno sempre affermato di andarci coi piedi di piombo, tuttavia nella puntata dello show del 19 novembre Ema Stokholma si è sbilanciata. Nel video che ha preceduto l’esibizione la conduttrice di Back2Back ha usato parole forti: “Mi imbarazzo perché c’è dell’amore. Posso dirlo? È imbarazzante però posso dirlo. C’è dell’amore, da parte mia c’è”. Ema Stokholma ha proseguito: “Penso sempre che devo stare attenta. La parola ‘amore’ mi fa sentire ...

ciociariaoggi.it

... ma anche i colleghi - amici di una vita, come Julia Roberts , che conha recitato in sei film, "Ticket to Paradise" l'ultimo. È stataa trovare il modo più originale per onorarlo: un abito ...Cesare Cremonini ed Elisa, 42 annie 44, sono amici da oltre 20 anni. Lo ha ricordato il cantautore bolognese qualche settimana fa, quando, in occasione dell'ultima data del suo tour al Mediolanum Forum di Milano, Elisa si è ... Lui, lei, l'altra e... le molestie. Il triangolo finisce in tribunale Il Torino perde Wilfried Singo, l'esterno si è infortunato al primo allenamento della settimana. L'ivoriano si è sottoposto ad esami strumentali ed è stata evidenziata una lesione di primo grado del b ...Consigli su come usare meglio la stella della Seleçao: la telefonata fra i due allenatori è stata svelata dallo stesso Tite in un’intervista dell’aprile scorso a Marca ...