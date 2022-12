Brasile | Neymar | «Mancano ancora tre partite»

Leggi su calcionews24

Le parole diJr, attaccante del PSG e della nazionale brasiliana, dopo la vittoria contro la Corea del SudJr ha parlato dopo la vittoria del suocontro la Corea del Sud. PAROLE – «Sogniamo il titolo, è ovvio, ma dobbiamo andare per gradi.tre. Siamo molto preparati, con la testa ben concentrata, per vincere questo titolo. L'infortunio? Ho avuto tanta paura. Arrivavo da una stagione molto buona e subire un infortunio come quello che ho fatto è stato molto difficile. Ho passato la notte a piangere. I miei familiari lo sanno. Ma tutto è andato per il verso giusto».