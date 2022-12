Asllani chiama Inzaghi | gol e fiducia | può diventare la chiave di volta del 2023

Leggi su serieanews

(Di martedì 6 dicembre 2022) L’Inter di Simoneritorna in campo in occasione delle amichevoli previste a Malta: il mister nerazzurro sperimenta,vola e si impone. L’Inter ritorna a disposizione di Simone. Ma soprattutto ritorna in campo, in occasione delle amichevoli previste a Malta. Nel tardo pomeriggio di ieri, infatti, i nerazzurri hanno disputato la gara contro Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.