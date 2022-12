Red Canzian in tour con la nuova edizione di “Casanova Opera Pop”

(Di lunedì 5 dicembre 2022) foto di Jarno IottiVENEZIA – Ieri 3 dicembre, al teatro Malibran di Venezia, ha debuttato ladiPop, il kolossal di teatro musicale composto da Red. Si tratta della prima data dellanee ufficiale che, dopo l’apertura in laguna, attraversa l’Italia fino a marzo 2023 per oltre 60 repliche, in una forma leggermente rivista rispetto alle anteprime di inizio 2022. Lo spettacolo ha infatti potuto godere di una minuziosa messa a punto, fatta dal team italiano che ne ha curato il concept fin dal primo momento, insieme a un nome sostanzioso come quello di Nick Grace, produttore e distributore di tutti i più grandi successi internazionali (Mamma Mia!, Cats, Blue Man Group, Walking With Dinosaurs, Tina e decine di altri). Il guru riconosciuto del teatro ...

Stasera sabato 3 dicembre Casanova Opera Pop , il kolossal di teatro musicale composto da, è pronto per un nuovo debutto al Teatro Malibran di Venezia, prima data della sua prima tournee ufficiale che, dopo l'apertura in laguna, attraversa l'Italia fino a marzo 2023 per ...Lo ha ideato e realizzato, che dice: 'Casanova viene raccontato in una chiave sempre un po' monotematica, quella del libertino impenitente, mentre io volevo rappresentarlo nelle tante ...Dopo l'esordio al Teatro Malibran andrà in tour per 60 repliche fino a marzo nei principali teatri d'Italia.