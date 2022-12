Wizkid | «I miei figli amano la musica che faccio e per me questa è una benedizione»

Leggi su gqitalia

(Di domenica 4 dicembre 2022) Ayodeji Ibrahim Balogun, in arte, è il re dell'Afropop, sottogenere dell'Afrobeat, un sound reso popolare da un'ondata di artisti nigeriani che seguono le orme del grande Fela Kuti. Il personaggio che stiamo andando a conoscere di persona, conosciuto anche come Starboy, ha scoperto lain chiesa. La sua prima canzone risale all'età di 11 anni, mentre a 20 ha pubblicato l'album Superstar che è stato subito acclamato dalla critica e dal pubblico locale. Sicuro di sé e tenace, si è fatto un nome nel panoramale africano dove ha collaborato con il proprio modello di riferimento Fela Kuti, ma i suoi sogni non conoscevano confini e sono andati ben oltre. Il successo internazionale è arrivato nel 2016 con One Dance di Drake e «il resto è storia», come si dice in questi casi. Tra le collaborazioni di ...