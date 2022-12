«Winter in Treviglio» | più di 40 appuntamenti natalizi fra divertimento e cultura

(Di sabato 3 dicembre 2022) Dal pattinaggio al teatro, dalla danza alle conferenze scientifiche, dai concerti fino al veglione di Capodanno con tanto di dj set: un ventaglio di iniziative spumeggianti della durata di quasi due mesi, rivolte soprattutto alle famiglie (ma non solo)

La Bassa non è mai ferma e tra mercatini di Natale, spettacoli sul ghiaccio, conferenze e mostre artistiche c'è l'imbarazzo della scelta.