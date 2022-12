Tokyo chiede il 2% per la Difesa e avanza sul Tempest

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Si stringe ancor di più la collaborazione nel comparto dellatra Roma, Londra e, concretizzatasi intorno al caccia di sesta generazione. I tre Paesi annunceranno infatti già la prossima settimana un accordo significativo per sviluppare congiuntamente il nuovo velivolo, secondo quanto riportato da Reuters. Notizia che arriva all’indomani della richiestata dal primo ministro giapponese, Fumio Kishida, verso il suo gabinetto per garantire fondi sufficienti ad aumentare il budget militare fino al 2% del Pil nei prossimi cinque anni (ad oggi ne investe circa l’1%), in linea con i Paesi Nato. Si riconferma così la tendenza all’aumento dei finanziamenti destinati allada parte del Paese del Sol levante. Si attesterebbero tra i 295 e i 318 miliardi di dollari (pari a ...

