' Tanti auguri!' | con l' indimenticabile Carrà - Cronaca - lanazione it

Il Capoluogo

Una mostra con opere di artisti italiani e stranieri ispirate alla Raffa Nazionale, icona di moda e ...Comealtri Comuni del territorio quest'anno abbiamo scelto di non montare le luminarie. Visto ... Il weekend successivo, sabato 10 dicembre alle ore 15, è previsto l'eventodi Natale al ... Tanti auguri a Emanuele Imprudente Il capitano rossonero Davide Calabria ha dedicato un pensiero a Isamel Bennacer per il compleanno del centrocampista algerino. Calabria nelle storie di Instagram ha infatti pubblicato una foto con il."Tanti auguri, sangue. Ti amo". Sono queste le frasi d'affetto di Rafael Leao per il centrocampista del Milan, Ismael Bennacer, che oggi compie 25 anni. Il portoghese, ...