Sciopero generale | Roma in tilt Chiusa la Metro A | folla e disagi

Leggi su iltempo

(Di venerdì 2 dicembre 2022) Giornata difficile per i pendolarini a causa dellodi 24 ore che coinvolge anche il trasporto pubblico della capitale. La linea A dellaè stataquesta mattina mentre leB/B1 e la ferrovia Termini-Centocelle sono "attive con possibili riduzioni di corse", così come i servizio di bus e tram. Regolare laC.e lunghe code si sono verificati in più zone della città, come alla stazione Termini. Oltre alla mobilitazione, laA è stata rallentata anche da un problema tecnicco. "Alle 7:40 di stamattina, ad un'ora dallo, il servizio dellaA è stato rallentato da Anagnina a Vittorio Emanuele «a causa di un imprecisato guasto tecnico. Al ...