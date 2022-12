Mondiali 2022 | bocciate le big d’Europa | Belgio e Germania out

(Di venerdì 2 dicembre 2022) (Adnkronos) – Le big franano, le gerarchie cambiano.eliminate daidi Qatardopo la prima fase a gironi, Marocco e Giappone agli ottavi di finale col vento in poppa. Giovedì 1 dicembre va in archivio come la giornata della rivoluzione alla World Cup. I pesi massimi europei al tappeto, Africa e Asia si prendono un posto sotto i riflettori. Ilè la prima corazzata, più presunta che vera, a salutare il Qatar. La selezione del ct Martinez, ormai ex commissario tecnico, non va oltre lo 0-0 contro la Croazia e chiude mestamente la sua avventura: 4 punti, una sola vittoria – non proprio meritata contro l Canada – e tante ombre. Il flop fa calare il sipario sulla parabola della generazione d’oro, un gruppo di talenti che ha sistematicamente fallito il bersaglio grosso: ...

Sempre il Giappone a rovinare i piani dei ragazzi di Flick, a sorpresa vittorioso contro le Furie Rosse, in rimonta 2 - 1, e primo nel girone davanti agli spagnoli. No, non sono state le rovesciate di ...Dopo il pareggio per 0 - 0 contro il Belgio nell'ultima gara della fase a gironi deidi Qatar, la Croazia si qualifica per gli ottavi ...Il 2 dicembre 2022 le gare dei Mondiali del Qatar saranno trasmesse in diretta e in esclusiva sulle reti Rai Al centro della programmazione sul calcio in TV di venerdì 2 dicembre c’é la chiusura della ...Intervenuto a Il Circolo dei Mondiali su Rai 1, Marco Tardelli ha detto la sua sulle vicende di casa Juve. Di seguito le sue parole. PUNTARE SU EX GIOCATORI – «Potrebbe essere percorribile se al ...