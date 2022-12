Milano | vende abusivamente sigari cubani in piazza Duomo | multato

(Di venerdì 2 dicembre 2022), 2 dic. (Adnkronos) - Il Nucleodella Polizia locale diha sequestrato due chili divendutida un uomo che, come ‘negozio', utilizzava il milomat posto all'angolo trae via San Raffaele. È accaduto ieri pomeriggio. Il signore, di nazionalità cubana, proponeva ai passanti l'acquisto di cinque scatole di legno dicohiba privi dei sigilli di legge. Gli agenti della Polizia locale gli hanno comminato una sanzione amministrativa di 3.200 euro, pari a 1,67 euro per ogni grammo di tabacco venduto in violazione alle norme sul monopolio di Stato.

