Il video dello schiaffo a Macron | ma non è recente | l’episodio risale al giugno 2021

(Di venerdì 2 dicembre 2022) C’è qualcuno che è riuscito a fare qualcosa che molti utenti avrebbero desiderato fare, considerato l’entusiasmo con cui il gesto è stato accolto sui social: tirare un sonorone al presidente francese Emmanuel. La scena che riprende il momento in cui il leader di Parigi ha ricevuto una sberla in pieno volto infatti, a partire dalla fine di novembre ha iniziato a circolare insistentemente sui social. Ma con un contesto sbagliato. Per chi ha fretta: Alcuniche ritraggono il presidente francese Emmanuelpreso a schiaffi da un ragazzo hanno iniziato a circolare con insistenza gli ultimi giorni di novembre Nei post si lascia intendere chesia, un’ultim’ora In realtà la scenaal...

