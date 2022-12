Oroscopo Paolo Fox Venerdì 2 Dicembre 2022 | Ariete agitato

Leggi su zon

(Di giovedì 1 dicembre 2022) L’diFox per oggi,Se siete particolarmente nervosi e agitati, non è il caso di discutere con chi vi circonda. Cercate di mantenere la calma. Rischiate di farvi prendere dalla tensione anche sul posto di lavoro. Contate fino a dieci prima di aprir bocca. Toro Chi ha un rapporto di coppia stabile può portare avanti ampi progetti come un matrimonio o dei figli. Chi è single potrebbe vivere delle belle avventure, anche solo di una notte. Non abbiate fretta nel lavoro, date tempo al tempo. Gemelli Chi è solo può fare nuovi incontri, non potete stare soli a vita. Datevi da fare programmando qualche uscita. Riceverete proposte di lavoro, ma siate cauti, non è detto che siano quelle giuste per voi. Valutate con calma pro e contro prima di ...