Inchiesta Juve | la Procura chiede il rinvio a giudizio per Agnelli | Nedved e Arrivabene

(Di giovedì 1 dicembre 2022) Torino – Ladi Torino ha chiesto 13 rinvii anell’ambito dell’sui bilanci dellantus. Si tratta di 12 persone fisiche più la società. Stralciata la posizione degli ex sindaci. Tra le richieste difigurano i vertici: il presidente Andrea, il vice Pavel, l’ex dirigente Fabio Paratici e Maurizio. Il Cda della società bianconera si è appena dimesso. L’, avviata nel novembre di un anno fa, riguarda i bilanci di tre annualità, 2019, 2020, 2021, per i quali l’accusa ipotizza plusvalenze fittizie e manovre sugli stipendi dei calciatori durante la pandemia Covid. Lo scorso 24 ottobre era stata notificata agli indagati la chiusura indagini. LA ...

, il gip del Tribunale di Torino risponde in merito al caso che vede coinvolti gli ex dirigenti del club Possibili novità in arrivo per lariguardo il l'su bilanci e ...Lo osserva Ludovico Morello, il gip del Tribunale di Torino, che lo scorso 12 ottobre ha respinto le richieste di misure interdittive per Andrea Agnelli e altri indagati dell'sui conti ...Novità nell’inchiesta plusvalenze: le parole del gip sul comportamento della Juventus Secondo quanto afferma Ludovico Morello, il gip del Tribunale di Torino, sulla questione delle plusvalenze la Juve ...La Procura di Torino ha inviato al gip la richiesta di rinvio a giudizio per l’ex presidente della Juventus Andrea Agnelli e altri dodici indagati nell’inchiesta sulle presunte irregolarità nei ...