Calciomercato Inter | ecco chi è in pole per Gosens

Non è mancato però il riferimento alla voci che lo vedono vicino all'Miami , rispetto alle quali Busquets si è detto desideroso di raggiungere la città della Florida. ' Ho sempre avuto il ...RIMANDATO DA 9 - Non ha quel numero sulle spalle, ma a lui Scaloni chiede di fare da 9, cosa che all'viene fatta solitamente da chi gli sta accanto . In nerazzurro ha il 10, ma in Nazionale c'è ...SALISCENDI CON L’INTER – Simone Inzaghi non rinuncia quasi mai al suo numero 10, che anche quando non segna, come a Bergamo nell’ultima uscita di campionato, riesce a risultare decisivo con assist o ...La società nerazzurra è concentrata su quelle che potranno rivelarsi vere e proprie occasioni da non farsi sfuggire. Kessié Barcellona Inter. Non sono un segreto nemmeno le difficoltà incontrate fino ...