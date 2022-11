Amici di Maria De Filippi | Rudy Zerbi ' smaschera' Giulia Stabile e Sangiovanni | Io ci sarò | nozze in vista?

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di mercoledì 30 novembre 2022) Il docente di canto di22, nelle scorse ore ha 'to' la ballerina del talent show diDee il cantante di Farfalle. Aria di matrimonio inè sempre stato uno di quegli insegnanti estremamente rigidi per quanto riguarda la formazione dei ragazzi all'interno didiDe. Forse per il suo essere prima di tutto un discografico e un conduttore radiofonico, di musica ne capisce fin troppo bene per passare sopra a tante cose che accadono nel talent show di Canale 5. Ad esempio, negli ultimi giorni, ha fatto chiacchierare moltissimo per un provvedimento disciplinare proposto alla produzione del programma. Dal momento che i ragazzi in casetta hanno lasciato sporcizia ...