Un promemoria | ogni metodo scientifico è valido nel suo tempo presente

(Di martedì 29 novembre 2022) Discutendo su queste pagine del perché non sia appropriato l’uso del verbo “credere” riferito alla scienza, ho dovuto per forza di cose accennare a cosa la scienza sia, ovvero a come funzioni quelche noi chiamiamo, il quale ci permette, attraverso l’analisi matematica dei dati sperimentali, di ottenere un tipo di conoscenza utile a descrivere lo stato passato,e futuro del mondo con un’accuratezza superiore a quella dialtro sistema di pensiero. Va da sé che la conoscenza ottenuta è solo tanto buona quanto lo consentono i dati ottenibili e i metodi di indagine utilizzabili, in modo da consentire le più ampie verifiche di coerenza di una teoria rispetto agli aspetti di interesse del mondo fisico, ed è tanto più robusta quanto più lo è la sua struttura logico-matematica interna e la sua ...