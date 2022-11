Partecipate | Donnarumma verso Enel | Gubitosi e Cattaneo

Leggi su affaritaliani

(Di martedì 29 novembre 2022) Si scalda ulteriormente la partita sulle nomine. Affaritaliani.it ha già dato conto di un possibile, clamoroso ribaltone che riguarderebbe Eni e il Dis. Ma non è certo l'unico movimento che si può registrare: se su Leonardo, infatti, al momento tutto tace, molto attiva è la partita intorno a. Il toto-nomine in questo caso registra un tiepidissimo rialzo delle quotazioni di Francesco Starace, giunto al termine del suo terzo mandato. Nei giorni del Capital Market Day il ceo della multiutility ha provato a ricordare come "gli piaccia ancora il suo lavoro". In questo il borsino si è diviso: c'è chi sostiene che si tratti di un timido auto-endorsement e chi pensa che invece il "Faraone" (copyright Dagospia) abbia fiutato che qualche cartuccia per la sua riconferma c'è ancora.