Bianca Atzei posa con il pancione nudo | countdown iniziato

Leggi su blog.libero

(Di martedì 29 novembre 2022)festeggia gli otto mesi di gravidanza etutta nuda sfoggiando il. Si fa ritrarre con una mantella che le copre solo la testa e le spalle, mentre il seno è in parte nascosto dai lunghi capelli scuri e le parti intime coperte dalle mani. Il: ormai manca poco al parto e la cantante e Stefano Corti non vedono l’ora di accogliere il loro bebè.è bellissima con le sue forme da futura mamma. Ilè esplosivo e lei lo sfoggia con fierezza, puntando lo sguardo verso l’obiettivo quasi con sfida. “Sei troppo bella” commenta Stefano Corti, con cui fa coppia dal 2019. Poche e semplici parole le sue ma che descrivono tutto l’amore per la sua compagna. Il dramma dell’aborto ...