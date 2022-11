Terremoto | scossa di magnitudo 4 3 | epicentro e danni

Leggi su chenews

(Di lunedì 28 novembre 2022) Unadidi4.3 è stata registrata nelle ultime ore. Il sisma è stato avvertito in modo chiaro e netto dalla popolazione. L’evento è stato riportato da Ingv:e zone interessate. Ancora unadiha avuto luogo nella giornata di lunedì 28 novembre. Si tratta di un sisma a media intensità che è stato avvertito dai cittadini che si sono messi subito a riparo. La situazione continua ad essere monitorata dalle autorità che stanno aggiornando tutta la popolazione che ha avvertito il sisma. Andiamo a conoscere i dettagli che sono stati segnati da Ingv. fonte foto: CanvaI sismografi della Sala Sismica INGV di Roma sono al lavoro in modo costante e ventiquattro ore su ventiquattro per aggiornare sulla situazione sismica non ...