La nipote della Guida suprema dell’Iran è stata arrestata per il suo attivismo contro il regime

(Di lunedì 28 novembre 2022) La settimana scorsa è stato caricato online un video in cui Farideh Moradkhani, una delle nipotiAli Khamenei, invitava le persone di tutto il mondo a mettere pressione sui propri governi per «interrompere qualsiasi rapporto con il

Altalex

Ci sono scene che non dimenticherà mai "Risalgono entrambe al viaggio che ho affrontato qualche mese fa, all'indomaniguerra. Il primo: nonno eche camminano fianco a fianco, l'uno col ...... il Pontefice (ad Avignone) era Gregorio XI , al secolo Pierre Roger de Beaufort, che era ildi papa Clemente VI. Colto ed abile diplomatico, nominò cardinali numerosi membrisua ... I nonni hanno diritto a vedere la nipote anche se non la frequentano da anni Il suo nome sarebbe rimasto oscuro se ella non lo avesse illustrato, eseguendo la volontà del marito Bernardino Verardi, che nel testamento rogato in Lecce l’11 dicembre 1679 l’aveva incaricata di ist ...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...