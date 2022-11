Firmato il Patto di Amicizia tra i comuni di Grazzanise e Procida

gonews

'Non mi risulta neanche che abbianoper altri - conclude il sindaco - . Ad ogni modo c'è tempo per valutare gli sviluppi, la questione sarà affrontata dopo il voto'.Questoformale era ed è finalizzato alla fornitura di mezzi e materiali alla Libia per '... Tesi che sarebbe stata 'sostenuta', per usare le parole di Latorre, anche da un fresco decreto... Contro il fascismo e le discriminazioni, firmato il patto nel Mugello È sicuro di uscire dalle urne con un buon risultato e confida di strappare il pass per la presidenza della Provincia. Riccardo Mastrangeli, 62 anni, sindaco di Frosinone, è ...I comuni italiani approvano la bozza di un documento in cui si impegnano a sostenere i comuni ucraini: presto sarà attivata una piattaforma digitale per raccogliere i bisogni. E intanto, promossa dal ...