Pianeta Milan

In occasione della tavola rotonda, organizzata dalla Juventus, sul tema delle seconde squadre, parla il presidente della Lega Pro Francesco ...... il presidente della Lega Pro Francesco, il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini e ... Quando arriva invece uno a 17 - 18 anni con altre aspettativeinvece supportarlo ... Ghirelli: “Bisogna far crescere e far migliorare i giovani” | VIDEO Ospite al Next Generation Day, Francesco Ghirelli ha indicato nei settori giovanili il punto di ripartenza del calcio italiano: «Dai settori giovanili, dalla crescita dei settori giovanili. E’ il ...Convegno a Torino per l'ipotesi che altri club possano seguire il cammino bianconero. Il presidente della Figc possibilista, quello della Lega Casini ipotizza che 3 o 4 lo possano fare ma avverte: "Ma ...