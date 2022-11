Folla nei primi mercatini di Natale e sulle piste da sci

Leggi su agi

(Di domenica 27 novembre 2022) AGI - In Alto Adige è subito boomda sci che aidi. Nel primo fine settimana d'Avvento è considerata “molto buona” la presenza di turisti sia nelle località di montagna che in quelle di fondovalle. A favorire l'uscita dagli hotel e dalle abitazioni è sicuramente il meteo, sole e temperatura fresca ma gradevole. Come ha appreso oggi pomeriggio l'AGI a Bolzano, in centro città i parcheggi sono tutti esauriti ed in piazza Walther, dove sorgono i 65 stand del mercatino, è un continuo brulicare di persone. Tanta gente anche lungo le altre vie del centro storico, da piazza delle Erbe ai tradizionali Portici (‘Lauben'). Code, non per motivi legati al distanziamento dovuto alla pandemia di coronavirus, fuori dalle pasticcerie e dei locali pubblici dove c'è difficoltà nel trovare un tavolino ...