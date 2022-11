Rilancio stellare per Leao ? | scambio due per uno ?

NerdPool

...2.11.22 - Viterbo e la Tuscia hanno perduto un'altra occasione di, sopratutto in campo ... Progetto, ma impossibile da realizzare non tanto per mancanza di fondi, ma per carenza di ...... ha un buon dinamismo (anche se ancora non è in pieno ritmo partita) ma fino al precisosu ... Se pure segnasse un gol ad inizio ripresa dopo uno stop di pallasarebbe venuto giù lo ... Invincible Iron Man: ecco il trailer del rilancio Un Napoli stellare: settima vittoria di fila contro la Came. Coach Marìn: “Sempre tante opzioni per fare goal”.