Fantamondiale | Tunisia-Australia | i consigli sul pronostico

(Di sabato 26 novembre 2022) Nel gruppo D si sfidano le due formazioni sulla carta meno forti, ovveroed. Ecco dunque isulper fare bene al. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Nel gruppo D si scontrano le due formazioni che ad inizio Mondiale venivano date come terza e quarta. A sorpresa però Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Fantacalcio ®

(3 - 4 - 3): Dahmen 6; Bronn 6, Meriah 6,5, Talbi 6,5; Drager 6 (dal 43 s.t. Kechrida s.v.), Skhiri 6,5, Laidouni 6,5 (dal 43 s.t. Sassi s.v.), Abdi 6; Slimane 6 (dal 22 s.t. Sliti 6), Jebali ...Anche in ottica. IL CALENDARIO E GLI ORARI DI TUTTE LE PARTITE PRIMA GIORNATA FASE A ...00 Argentina - Arabia Saudita 14:00 Danimarca -17:00 Messico - Polonia 20:00 Francia - ... Tunisia: calendario, probabile formazione e consigli per il Fantamondiale Prosegue il Mondiale di Qatar 2022: ecco i consigli FantaMondiale su chi schierare e chi no nelle partite del 26 novembre 2022 ...Dalle doppiette di Valencia e Richarlison alle giornate no di Argentina e Germania, il bilancio del primo turno Mario Ruggiero Un primo turno di gare che ha visto diversi protagonisti. Alcuni attesi, ...