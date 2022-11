Imagine Dragons | unica data in Italia ad agosto 2023

(Di venerdì 25 novembre 2022) Vincitori di un Grammy Award per la Best Rock Performance, 46 milioni di album venduti per 4 dischi di Platino, oltre 30 dischi di Platino per i singoli, 74 miliardi di stream, gliarrivano inil 5al Circo Massimo di Roma. Una tra le band più amate al mondo in uno dei luoghi più famosi al mondo nella città più bella al Mondo. RTL 102.5 è media partner dell’evento. Sulla scia del successo dei precedenti singoli certificati Platino “Bones” e “Sharks” , tra i brani più suonati dalle radione negli ultimi mesi , la band è, da oggi, in radio con il nuovo singolo “Symphony”. Prodotto da Joel Little (Shawn Mendes, Sam Smith, Lorde, Taylor Swift, Olivia Rodrigo, tra i tanti), “Symphony” è estratto dal doppio album “Mercury Acts 1 & 2“, disco, ...

in concerto " la band salirà sul palco del Circo Massimo di Roma il 5 agosto 2023 per l'unica tappa italiana del tour. Biglietti disponibili su Tickemaster.it e Ticketone.it . Ecco i ...ROMA - Dopo aver infiammato Milano, lo scorso 11 giugno durante gli I - Days, gliannunciano il loro ritorno in Italia. La band sarà tra i protagonisti di Rock in Roma nell'estate 2023. Vincitori di un Grammy Award per la 'Best Rock Performance', 46 milioni di album ...Dopo aver infiammato Milano, gli Imagine Dragons annunciano il loro ritorno in Italia. La band sarà tra i protagonisti di Rock in Roma 2023 ...Nella giornata in cui il loro nuovo singolo “Symphony” - tratto dall'album "Mercury Acts 1 & 2" (leggi qui la recensione) pubblicato la scorsa estate - entra nell'airplay radiofonico gli Imagine ...