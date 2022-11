Sigarette | il pacchetto da 20 aumenta di 70 centesimi | salgono le accise

(Di giovedì 24 novembre 2022) Tra le novità della bozza della manovra c’è l’aumento dell’accisa sulle: nel 2023 sarà di 36 euro per mille, nel 2024, di 6,5 euro e nel 2025 di 37 euro. Per le multe stop all’aumento Istat, meno imposte sulle mance. Meloni vedrà Calenda

Ad esempio i fumatori, che vedono aumentare le accise sui tabacchi, con un effetto variabile che dovrebbe aggirarsi sui 20 centesimi ae rialzi per gli altri prodotti tra cui le...E aumentano le accise sulle, quasi 70 centesimi a. Non ci saranno l'Amazon tax e l'aumento di quella sulle vincite da gioco. Si istituisce un fondo di 500 milioni per il 2023, ...Dalla rivalutazione al 100% dei trattamenti pensionistici pari fino alla rivalutazione al 35% di quelli che superano la minima di dieci volte ...Tutte le pensioni saranno rivalutate nel 2023, ma quelle al di sopra dei 2.100 euro lordi mensili avranno un adeguamento all’inflazione meno generoso e decrescente via via che aumenta ...