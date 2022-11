Senza parola

Leggi su panorama

(Di giovedì 24 novembre 2022) Appunto sull'agenda: non prendere impegni per domenica sera alle ore 20. C'è Germania contro Spagna ed è una specie di spareggio thriller, con i tedeschi che sono spalle al muro, praticamente con un piede fuori dal Mondiale prima ancora di avere iniziato. La loro situazione è peggiore di quella dell'Argentina, l'altra grande delusa del primo giro di sfide in Qatar: mentre Messi e soci sono in un gruppo in cui le altre hanno pareggiato (e il livello è più basso), per i tedeschi c'è l'incubo della super Spagna e in caso di pareggio nella sfida diretta l'eliminazione sarebbe una prospettiva quasi certa. Il Mondiale non ha vie di mezzo; ci sono sfide selvagge e sorprendenti oppure ci si annoia. Già tre pareggireti (in Russia nel 2018 uno solo in tutta la manifestazione) e due esibizioni tennistiche in cui la big di turno ha preso a pallate il povero avversario: ...