AEW | Thunder Rosa starà fuori ancora a lungo | ecco quando potrebbe tornare

(Di giovedì 24 novembre 2022)non è più la campionessa mondiale femminile AEW. Ieri sera a “AEW Dynamite” è stato rivelato cheha rinunciato al titolo dopo che la AEW ha costretto la star di origine messicana a rinunciare all’oro a causa dell’incertezza che circonda il suo infortunio alla schiena e la data di ritorno prevista. In seguito a questa decisione, Jamie Hayter è ora riconosciuta come campionessa ufficiale dopo aver conquistato l’AEW Interim Women’s World Championship al pay-per-view Full Gear dello scorso fine settimana. Inoltre, il precedente regno di Toni Storm come campionessa ad interim è ora sancito come regno ufficiale dell’AEW World Women’s Championship. Ritorno possibile a febbraio 2023 Secondo Wrestling Observer, inizialmente la AEW si aspettava chetornasse in azione entro due mesi dal suo ...

