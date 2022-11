Soleil Sorge svela per chi non prova simpatia del GF Vip 7

, ospite di Casa Chi , ha risposto ad alcune domande sul Grande Fratello Vip smontando il sex appeal di Antonino Spinalbese che sembra far capitolare tutte le gieffine della Casa. Gf Vip, ...Alcune si sono pure rifiutate di testare il giochino, come... Tornati in studio, Belen e Teo Mammucari non hanno potuto fare a meno di commentare il servizio appena mandato in onda. Tra ...Soleil Sorge critica alcuni concorrenti del GF Vip: presi di mira Antonino Spinalbese e Antonella Fiordelisi É un momento professionale ...La bella e giovane influencer Soleil Sorge parla di due nuovi gieffini ovvero la giovane Antonella Fiordelisi e il bel Antonino Spinalbese ...