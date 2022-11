Incidente a ridosso del Ponte della Scafa | code e rallentamenti verso Ostia

(Di mercoledì 23 novembre 2022) Fiumicino – Un’altra mattinata di passione per gli automobilisti del litorale. A causa di un, avvenuta poco dopo il, si registranoin direzione. Coinvolti una moto e 2 macchine. Sul posto gli agentiPolizia Locale e un’ambulanza. Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicinoilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Fiumicino, clicca su questo link

FoggiaToday

È però verosimile che, adella distribuzione della serie TV, il romanzo sarà pubblicato ... nel quale Ginevra è rimasta coinvolta in un tragico. La compagna di Carlo ha scoperto la ......Uniti da soli hanno fornito alla cricca nazista - contando l'ultima infornata di Biden a... operando concretamente per creare l'fatale come è accaduto per i missili mandati contro la ... Un cane gli taglia la strada, sterza e finisce nella cunetta: mezzo distrutto e ferito in codice rosso FOGGIA, 23/11/2022 - Un cane gli taglia la strada, autotrasportatore sterza e finisce nella cunetta. Questa, in breve, la dinamica ...E' successo questa mattina, lungo la Statale 673 di Foggia. Sul posto, gli operatori del 118 e le forze dell'ordine per rilievi del caso ...