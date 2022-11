Rinunciare ai propri valori per un’ammonizione

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 21 novembre 2022) A Qatar 2022 è stata la giornata della disillusione. O, se volete, della presa di coscienza. Se volessimo utilizzare il calcio come metafora, diremmo che è stata una giornata perfetta per comprendere l’inesorabile declino dell’Occidente. Evitiamo iperboli, rimaniamo al calcio. E prendiamo atto che la battaglia per i diritti civili da parte di Olanda, Belgio, Danimarca, Germania, Paesi Bassi e Svizzera, Inghilterra e Galles, si è infranta sulla minaccia dida parte della Fifa. Parliamo del niente. Da un lato, la possibilità di rappresentare icon una fascia arcobaleno al braccio, in un Paese in cui l’omosessualità è perseguitata. Dall’altra l’handicap – se così vogliamo chiamarlo – di giocare colo capitano già ammonito. E quindi a rischio espulsione in caso di nuova ammonizione e ...