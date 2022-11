Mondiali Qatar | le designazioni arbitrali di mercoledì | spiccano Irrati e Valeri

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 21 novembre 2022)designati per la giornata dideiinMentre idi2022 avanzano con lo svolgimento della loro seconda giornata, la Fifa ha diramato ledelle partite di23 novembre. Le sfide che saranno disputate sono in totale quattro: Marocco-Croazia, Germania-Giappone, Spagna-Costa Rica e Belgio-Canada. Tra i direttori di gara sceltigli italiani come Paoloche sarà il Support Video Assistant Referee in Marocco-Croazia e Massimiliano, che svolgerà lo stesso ruolo in Belgio-Canada. Queste ledella quarta giornata della rassegna iridata: Ore ...