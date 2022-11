Donnarumma fa mea culpa | “Non posso subire certi gol”

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 21 novembre 2022) Il portiere dell’Italia, Gianluigi, ai microfoni di Rai Sport ha parlato della sconfitta contro l’Austria. “Non ci sono alibi ma un po’ ha inciso essere qui e vedere gli altri al Mondiale. Per noi è dura ma piangerci addosso non serve a niente. Dobbiamo rimboccarci le maniche e ritrovare la compattezza che avevamo prima”.Austria-Italia,fa measul gol di Alaba Il gol del 2-0 dell’Austria è stato segnato da David Alaba con una punizione spettacolare dai 30 metri. Sul tiro del difensore del Real Madrid c’è sicuramente la responsabilità di Gigioche, a Rai Sport, ha ammesso le sue colpe. Cosa si deve fare per migliorare? “Bisogna trasformare in positivo quello che abbiamo sbagliato in questi mesi e lo faremo perché siamo un grande gruppo ...