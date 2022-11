Tom Hanks ha un brutto vizio e riguarda le patatine fritte | svela Tim Allen

(Di sabato 19 novembre 2022) Tomè un ladro di, lo confessa l’attore e amico Tim. I due dopo aver interpretato le voci di Woody e Buss per oltre 25 anni hanno anche instaurato una profonda amicizia. Durante un’intervista al The Kelly Clarkson Show, Timracconta della loro duratura amicizia e di come il suo co-protagonista sia un vero e proprio ladro di. “Tom e io siamo diventati molto amici dopo Toy Story 1. È una persona molto diversa da me e mangia dal mio piatto. Mi ricordo che, venendo da una famiglia numerosa, non si fa così. Perché ci sono molti bambini, se mangiavo volevo il mio piatto. Così Tom, nel bel mezzo del primo Toy Story, dice: “Oh, è così divertente lavorare con te” mima di rubare le. E io: “Quelle sono le ...

ilGiornale.it

Gli Anni Ottanta e Novanta sono gli anni d'oro per Meg, che interpreta commedie romantiche di successo come 'Insonnia d'amore', con(seconda candidatura al Golden Globe) e 'C'è posta per te'...Negli anni '90 invece, la ricordiamo in ' Forrest Gump' , al fianco di(dove interpretò Jenny) ed ' Unbreakable - Il predestinato' . Anche negli anni '2000, l'attrice ha recitato in diversi ... Cast away, la folle dieta di Tom Hanks per perdere peso in poco tempo Qualche giorno fa è morto Mehran Karimi Nasseri, l'uomo che ispirò il personaggio interpretato da Tom Hanks nel film del 2004 The Terminal, diretto da Steven Spielberg. L'uomo iraniano aveva vissuto ...Cast Away: il cast del film, da Tom Hanks a Wilson Come anticipato, in Cast Away, Tom Hanks interpreta Chuck Noland, un dirigente della FedEx che pensa soltanto al lavoro e che vive una vita piuttosto ...