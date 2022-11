Calci e coltellate a un ragazzino | arrestati due quindicenni

(Di sabato 19 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoDuesono statidalla Polizia, in esecuzione di una misura cautelare emessa dal gip del Tribunale dei minorenni di Napoli, per aver tentato di uccidere un altro, di 16 anni. I fatti risalgono al 3 agosto scorso, nel quartiere Marianella, quando i due, in seguito ad un litigio, avrebbero aggredito la vittima sferrandoleal volto , con la rottura dell’incisivo sinistro, e colpendola con almeno cinque, procurando lesioni toraciche penetranti (pneumotorace massivo sinistro) che hanno gravemente ferito il sedicenne, giudicato in imminente pericolo di vita. I motivi della lite vengono definiti “futili” dagli inquirenti. Le indagini della Polizia sono state coordinate dalla procura dei minorenni di Napoli, che ha chiesto ed ...

