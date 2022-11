Aggredirono un uomo a Limatola | daspo urbano per 4 giovani

(Di sabato 19 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl personale della Divisione Anticrimine della Questura di Benevento ha notificato quattro provvedimenti di Divieto di Accesso ad Aree Urbane a seguito di fatti verificatisi a, nel mese di dicembre dello scorso anno, quando 4della provincia di Caserta si resero protagonisti di una violenta aggressione in danno di unche, nella circostanza, riportò lesioni e subì un intervento chirurgico di ricostruzione del pavimento orbitario dell’occhio sinistro. I provvedimenti notificati comportano per gli interessati il divieto di accesso agli esercizi pubblici ubicati nella zona del comune diove si verificò il fatto sopra citato nonché di stazionamento nei pressi degli stessi, per la durata di anni 2, dalle ore 18.00 alle successive ore 06.00 di ogni giorno. La ...

