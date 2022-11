Risolvere errore Nessun sistema operativo su Windows 10 e 11

Leggi su navigaweb

(Di giovedì 17 novembre 2022) Se il PC si avvia ma non troviamoinstallato non dobbiamo assolutamente spaventarci: proprio come molti altri errori di, questo può essere risolto senza dover portare il PC dal tecnico e senza bisogno di reinstallare tutto da capo. Di solito questocompare se abbiamo giocato con le partizioni del disco, ma può comparire anche in caso di improvviso blackout o in seguito di un'infezione malware particolarmente grave. Questo problema può verificarsi in qualsiasi versione die se deriva da un problema software può essere preceduto da lentezza del PC, arresti anomali dei programmi, blocchi e problemi simili. LEGGI ANCHE -> Programmi per creare partizioni disco (per dual boot o sicurezza) 1) Rimuovere ogni periferica USB In alcuni casi ...