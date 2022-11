"Nel giro di dieci anni diremo addio alle sigarette"

Repubblica Roma

... un fenomeno che di solito colpisce gli adulti in modo violento e subdolo e fa leva su piccole fragilità ed esigenze personali, minacciando,di qualche click, la tranquillità delle persone. ...Und'affari tra i 30.000 e i 70.000 euro per ogni viaggio. E' uno dei retroscena dell'... uno di origini tunisine, scarcerato da pochi giorni, era trattenutoCpr di 'Ponte Galeria' Roma, in ... "Er giro de Peppe", nella versione romana del Monopoli vince chi parcheggia I residenti del quartiere hanno segnalato più volte i pericoli: «Qui nemmeno i camion Ama rispettano le regole. E il Comune non ci risponde» ...Il vice presidente della comunicazione globale di Philip Morris International, Tommaso Di Giovanni, scommette su un futuro senza fumo entro un decennio: "Ma serve collaborazione tra istituzioni, socie ...