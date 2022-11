Bonucci ora è un problema | una solo modo per risolverlo che non ti piacerà

Leggi su juvedipendenza

(Di giovedì 17 novembre 2022) Leonardoè ormai da tempo considerato il simbolo della Juventus, ma ci sono dei problemi che sono diventati insormontabili. Quando si diventa una bandiera di una squadra diventa davvero molto difficile accettare gli anni che passano e soprattutto nessuno vuole mai rendersi conto che il proprio tempo ormai è terminato, con Leonardoche deve capire come anche per lui gli anni stiano passando in maniera sempre più evidente. LaPresseLa Juventus ha sempre cercato di poter creare un vero e proprio zoccolo duro all’interno del proprio spogliatoio intale da non mettere in discussione l’importanza dei suoi leader tecnici. Tra coloro che sicuramente hanno permesso ai bianconeri di poter essere maggiormente bene rappresentati non possiamo in alcunnon citare il favoloso Leonardo ...