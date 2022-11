Solbakken svela | «Andrò all’estero | in un grande campionato»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 16 novembre 2022) Ola, attaccante del Bodo/Glimt, ha parlato del suo futuro del suo prossimo club. Ecco le sue dichiarazioni Ola, attaccante del Bodo/Glimt, ha parlato a TV2 del suo prossimo club. PAROLE – «, in une in unclub, molto probabilmente. Sarà divertente provarci e tornare a mettermi in una posizione tale da sfidare di nuovo me stesso. Le cose non sono ancora del tutto sistemate, ma ci stiamo avvicinando. È quasi impossibile riassumere il mio periodo qui e metterlo in parole. Dal primo all’ultimo giorno, è stato quasi solo un crescendo». L'articolo proviene da Calcio News 24.