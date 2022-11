Inghilterra-Iran in tv | data | orario e diretta streaming Mondiali Qatar 2022

Leggi su sportface

(Di mercoledì 16 novembre 2022) La, l’e tutte le indicazioni per vederein tv, partita della prima giornata deidi. All’esordio nella competizione la Nazionale di Sua Maestà contro il tanto chiacchierato, a causa dei disordini in merito ai diritti civili che si stanno consumando nella Nazione del Medio Oriente. Il fischio d’inizio diè fissato alle ore 14:00 italiane di lunedì 21 novembre, con la partita che sarà visibile in tv e in chiaro su Rai 2 e su Rai 4K, oltre che insull’app gratuita di Raiplay. SportFace.