Calciomercato.com

...2 Ath Bilbao - Real Valladolid 3 - 0 Osasuna - Barcellona 1 - 2 Almeria - Getafe 1 - 0 Siviglia - Real Sociedad 1 - 2 Espanyol - Villareal 0 - 1 Maiorca - Atl Madrid 1 - 0 Rayo Vallecano -......Joe Scally (Borussia Monchengladbach) Aaron Long (New York Red Bulls) Centrocampisti Brenden Aaronson (Leeds) Kellyn Acosta (Los Angeles FC) Tyler Adams (Leeds) Luca de la Torre () Weston ... Celta Vigo: possibile prestito per Swedberg | Mercato Andata in stand-by la Serie A, il Napoli ha iniziato a riflettere in ottica mercato. Giuntoli ha in canna 3 colpi: la chiusura è ad un passo.I Mondiali di Qatar 2022 sono ormai alle porte: ecco l'elenco aggiornato di tutti i convocati in vista della manifestazione iridata.