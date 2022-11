Gaeta | vogliono gestire una spiaggia libera e fingono di avere i requisiti | denunciati

(Di martedì 15 novembre 2022) Avevano partecipato al bando di gara indetto dal Comune diper l’affidamento dei servizi e dell’organizzazione delle spiagge libere comunali, il progetto denominato: “Mare sicuro”. Peccato, però, che non avessero ipersonali e imprenditoriali ritenuti necessari alla partecipazione. O meglio avevano dichiarato di averli, ma non era vero. Dichiarano il falso: esclusi dalla gara eI carabinieri della Tenenza dihanno denunciato due uomini e una donna, di 50, 23 e 63 anni ritenuti responsabili di falso ideologico. È stato a seguito di accertamenti che i militari hanno accertato che i tre hanno preso parte alla gara dichiarando il falso e per questo oltre ad essere stati esclusi dalla gara pubblica indetta dall’amministrazione comunale della cittadina pontina nel marzo ...

